Test: In Ear-Kopfhörer iBasso IT07

Der IT07

Gestaltung und Verarbeitung auf Höchstniveau

Wertvoller Inhalt: Die In Ears kommen zum Vorschein

Der Lieferumfang präsentiert sich rundum perfekt

Das Konzept

In der Schnitt-Darstellung ist die Anordnung der Treiber wie auch die Schallführung gut zu erkennen

Top Ausstattung und problemloses Handling

Der MMCX- Anschluss gestattet den Wechsel der Zuleitung

Das Reinsilberkabel mit der Adapter-Verlängerung hinterlässt einen überaus wertigen Eindruck

Mit der “over-the-ear“-Leitungsführung wird der sichere Sitz unterstützt

Die in die Trägerplatte eingeschraubten Filtereinsätze sind etwas umständlich zu entnehmen

Überzeugende Daten und Messwerte

Impedanz- und Phasenverlauf in Abhängigkeit von der Signal-Frequenz

Ein Dream-Team: Der IT07 am DX 300

Die CD „Charles-Marie Widor: Orgelsymphonien Nr.5 & 6“

Fazit

Test-Equipment

Bewertung

Alle Bewertungen orientieren sich ausschließlich am Qualitäts-Optimum der jeweiligen Produktgruppe und stehen nicht in Relation zum Preis.

in Relation zum Preis. Die Preis-Leistungsbewertung wird gesondert erstellt und berücksichtigt neben der Produktqualität auch Ausstattungsumfang und besondere Produktmerkmale.

Die Klangbewertung basiert auf Nutzung des symmetrischen Anschlusses ohne Einsatz eines Filters. Asymmetrisch angeschlossen fällt die Klangqualität geringfügig ab.

Praktischer Gebrauch (20 %) 0,9 Gestaltung und Ausführung 0,7 Tragekomfort / Handling 1,1

Klangrelevante Daten und Messwerte (10 %) 0,8

Klang (70 %) (symmetrischer Anschluss) 0,8 Bass-Performance 0,7 Neutralität / Natürlichkeit 0,8 Transparenz des Klangbildes 0,8 Dynamik 0,7 Detailauflösung / Höhenqualität 0,7 Individueller Klangeindruck 0,8

Gesamtbewertung Klang: ausgezeichnet (0,8) Testurteil: ausgezeichnet (0,8) Preis-Leistung: ausgezeichnet

Bewertungsschlüssel 0,6 - 0,9 ausgezeichnet 1,0 - 1,5 sehr gut 1,6 - 2,5 gut 2,6 - 3,5 akzeptabel ab 3,6 verbesserungsfähig

In Ears sind nicht nur auf Reisen oder beim Sport äußerst praktisch. Spitzenprodukte haben mittlerweile ein Klangniveau erreicht, welches den Hörer in highendige Sphären eintauchen lässt. Ausgeklügelte Technologien und aufwändige Fertigungsverfahren machen es möglich, haben aber auch ihren Preis.Der IT07 des chinesischen Klangspezialisten iBasso ist ein Produkt dieser High End- Spezies, wofür im Onlineshop „hifi passion“ des deutschen Vertriebs „NT Global Distribution“ gegenwärtig 899,- Euro aufgerufen werden.Für fast 900 Euro darf man einiges erwarten, doch die qualitative Anmut des Lieferumfangs treibt selbst eingefleischten Skeptikern bereits beim Auspacken Erstaunen ins Gesicht. Schon die Aufbewahrungsbox kommt einer kleinen Schatztruhe gleich und präsentiert beim Öffnen wahre Schmuckstücke.Neben der geflochtenen Silber-Zuleitung mit hochglanzpoliertem Metallstecker, dem im gleichen Stil ausgeführtem Adapterstück und der Edelstahl-Trägerplatte mit sechs akustischen Filtern kommt als Kernelement das massive Alu-Schraubcase zum Vorschein.Wir schrauben es ehrfürchtig auf und werden von zwei blau-schwarz geflammten Edel-Klunkern angestrahlt, die wohlbehütet in einem mit Samt bezogenen Moosgummi-Bett stecken. Wir sind höchst angetan - die „edlen Steine“ entpuppen sich als die ersehnten In-Ears.Im Deckel der Schatulle finden sich dann die fast schon schnöde wirkenden Zugaben wie Garantiekarte, Anleitungsbüchlein und eine Vielzahl einzeln verpackter Anpassungs-Aufsätze (Ear-Tips) für die Ohren.Ähnlich wie bei einer Mehrweg-Lautsprecherbox enthält jeder Hörer mehrere Treiber (Schallwandler), die jeweils in einem bestimmten Frequenzbereich tätig werden. Für die Mitten, die unteren und oberen Höhen zeigen sich Spezialisten, sog. „Balanced Armature-Treiber, BA“ paarweise verantwortlich und ein dynamischer 10 mm- Treiber (DD) reproduziert den Bassbereich.Die Versorgung der Treiber mit den selektierten Frequenzen übernimmt eine 4-Band- Frequenzweiche in Mikrogröße. So kann jeder der insgesamt 7 Schallwandler (3 x 2 Balanced Armature Treiber, 1 x dynamischer Treiber) in einem Bereich agieren, in dem er besondere Fähigkeiten hat. Über eine ausgeklügelte, sogar patentierte Schallführung, der „Root Tube“, werden die Schallanteile aller Treiber vor dem Austritt zum Trommelfell des Ohres perfekt zusammengeführt.Da der Basstreiber sehr nahe am Ausgang liegt, hat die Basswelle nur einen sehr kurzen Weg. Somit sind gute Voraussetzungen für einen knackigen und druckvollen Bass sowie einer perfekt zeitrichtigen Wiedergabe geschaffen.Die Anschlussbuchse im MMCX-Standard gestattet den Einsatz unterschiedlicher Kabel. Der Kopfhörer kann somit an einem herkömmlichen 3,5 mm Klinkenanschluss (z.B. am Smartphone) wie auch an symmetrisch ausgelegten Buchsen moderner Musikplayer betrieben werden.Das mitgelieferte Silberkabel des IT07 wurde mit einem symmetrischen 2,5 mm Klinkenstecker konfektioniert. Der beiliegende Adapter ermöglicht aber auch den Anschluss an asymmetrische 3,5 mm-Ausgänge.Dem Gehörgang perfekt angepasste Ohrstöpsel sind für eine optimale Basswiedergabe von entscheidender Bedeutung. iBasso legt dem Kopfhörer deshalb 15 Paar unterschiedliche Ear-Tips bei, sodass für jedes Ohr der richtige Sitz gefunden werden kann.Mit den richtigen Ear-Tips saßen die stattlichen Hörergehäuse selbst bei längerem Tragen angenehm und sicher im Ohr der Tester*innen. Auch normale Alltagsbewegungen vermochten den guten Sitz nicht zu stören. Hierzu trug entscheidend die “over-the-ear“-Leitungsführung bei, welche das Kopfhörerkabel über und hinter das Ohr leitet und so die Zugkräfte am Hörer minimiert.Das Aufsetzen der Hörer stellte sich jedoch prinzipbedingt als etwas umständlich heraus und erfordert vom Nutzer ein wenig Übung. Ohne nennenswerte Schwierigkeiten gelang dagegen der Kabelanschluss an das Hörer-Gehäuse mit Hilfe der MMCX-Konnektoren. Diese lieferten einen einwandfreien elektrischen Kontakt bei uneingeschränkter axialer Beweglichkeit.Trotz allem können wir die relativ großen und nicht gerade federleichten In-Ears für bewegungsintensive Sportarten nur sehr bedingt empfehlen. Aber wer braucht beim Joggen schon High-End-Klänge aus Edel-Kopfhörern?Die Beigabe von akustischen Filtern zur individuellen Klanganpassung bewerten wir dagegen ausgesprochen positiv. Allerdings gestaltet sich die Entnahme der schraubbaren Filtereinsätze von der Trägerplatte als fummelige Angelegenheit. Das Anschrauben an den Tube-Ausgang gelang im Test dagegen problemlos.Von einer guten Verstärkerstufe gespeist, arbeitet der IT07 im Frequenzbereich von 5 Hz bis 40 kHz weitgehend linear und ist somit in der Lage, alle vom Menschen wahrnehmbare Töne vom tiefsten Bass bis zu den höchsten Höhen mit annähernd gleichem Pegel wiederzugeben.Im Hörtest glänzte der IT07 dann auch mit einer wunderbaren tonalen Ausgeglichenheit, die keinen Frequenzbereich bevorzugte. Die Wiedergabe erreichte bei entsprechendem Quellmaterial eine Natürlichkeit, die ihresgleichen sucht.Mit einem Kennschalldruck (Wirkungsgrad) von 108 dB/mW benötigt der Kopfhörer eine nur mäßige elektrische Leistung, um hohe Lautstärkepegel zu erzeugen. Im Test reichte die maximale Kopfhörer-Lautstärke normal ausgesteuerter Aufnahmen auch bei Smartphone-Speisung weit über einen noch erträglichen Pegel hinaus.Die Hörer-Impedanz von nominell 16 Ohm stellt zwar keine großen Spannungs-Anforderungen an den treibenden Verstärker, der Impedanz- und Phasenverlauf ist jedoch nur bis etwa 1 kHz unkritisch linear. Wie aus den Diagrammen zu entnehmen ist, rutscht der Widerstand (die Impedanz) bei 7 kHz auf den Minimalwert von ca. 5 Ohm ab. Gleichzeitig steigt die Phasenverschiebung ab etwa 4 kHz (in Richtung induktiv) kontinuierlich an.Elektrisch stabile Verstärkerstufen mit geringen Ausgangswiderständen haben mit einem solchen Impedanz- und Phasenverhalten keine Probleme. Schwache Stufen allerdings schon. Um das volle Klangpotenzial des IT07 abzurufen, sollte man also nicht an der speisenden Elektronik sparen.Der Einsatz eines Kopfhörerverstärkers am Smartphone könnte sich klanglich also durchaus bezahlt machen. Sinnvoller wäre es allerdings, wenn man den IT07 gleich an einem hochwertigen Audio-Player (DAP) betreibt.Als Top-Spielpartner für den IT07 hat sich im Test der neue iBasso DX300 mit seinem potenten Ausgangsverstärker erwiesen. Die beiden bilden geradezu ein Dream-Team mit überragendem Sound.Der immense technologische Aufwand, den iBasso beim IT07 betrieben hat, hat sich gelohnt. Wir wollen uns deshalb nicht lange mit der Vorrede aufhalten: Der IT07 gehört zu den besten In Ear-Kopfhörern, die wir Tester*innen von Technic3D jemals in den Ohren hatten.iBassos IT07 legt sich sogar mit etablierten Over Ear- Kopfhörern der High End-Klasse an und lässt in dieser Liga tatsächlich so manchen hinter sich.Aber der Reihe nach. Wie oben schon angesprochen, braucht der IT07 recht potente Ausgangsstufen, um seine Klangpracht voll zu entfalten. Hört man ihn an Mittelklasse-Smartphones, so mag man zunächst gar nicht glauben, dass hier noch eine klangliche Steigerung möglich ist. Der edle iBasso outet sich nämlich bereits mit solchen Partnern als ausgesprochen bassstark, dynamisch und durchhörbar.Ein erfahrener Highender merkt aber schnell, dass es vor allem im Bereich Feinauflösung und Differenzierung noch Luft nach oben gibt und tiefe Emotionen noch gedeckelt sind.Das mag Klagen auf hohem Niveau sein, doch bereits an einem soliden Audioplayer in Form des FiiO X3 Mk III schwingt sich der IT07 auf ein deutlich höheres Niveau, insbesondere bei symmetrischer Ansteuerung. Stimmen werden körperhafter und authentischer, der Bass gewinnt an Struktur und Instrumentenklänge wirken luftiger und freier.Das ist Sound der Spitzenklasse. Mitnehmend und audiophil. Hier gibt‘s keine Kritikpunkte mehr, die man anprangern könnte. Wir sind angekommen. Dachten wir.Der Griff zum iBasso DX 300, der hier kürzlich im Test eine glänzende Vorstellung ablieferte, belehrte uns aber eines Besseren.Im Audio-Pur-Modus betrieben und vom symmetrischen Ausgang gespeist, zauberte der IT07 nun Klänge in unseren Gehörgang, die man schlicht als sensationell bezeichnen darf. Es verbietet sich bei einer solchen Klangpotenz geradezu, das unglaublich realistische Soundgeschehen in Einzeldisziplinen zu sezieren. Auch Klangbeschreibungen können hier nur Stückwerk sein.Versuchen wir es an drei ausgewählten Soundfiles trotzdem. „Here but I‘m Gone“ der spanischen Soulsängerin Vanessa Fernandez stellt höchste Anforderungen an eine Audiokette, da die immense Basswucht in diesem Stück die feine Soulstimme der Sängerin schnell zumüllt und ihr Kraft und Nuancen raubt.Das iBasso-Paar nahm diese Herausforderung an, holte die Gesangsstimme mit atemberaubender Klarheit und Ausdruckskraft nach vorne und wusste die enorme Bassenergie mit deutlicher Struktur und angemessenem Volumen zu einem musikalischen Highlight zu nutzen.Bleiben wir beim Bass, besser gesagt bei der Tiefbassdynamik. Nur wenige Instrumente erreichen wirklich den Bass-Keller. Ein gezupfter Kontrabass geht z.B. bis ca. 44 Hz runter. Das ist aber keine wirkliche Prüfung für den IT07.Richtig Schub in der Subkontra-Oktave kann aber eine große Orgel erzeugen. Wir wählten die Orgelsymphonie Nr. 5 Toccata von Charles Marie Widor (1844-1937), gespielt von Ben van Oosten auf der Kirchenorgel St. Quen in Rouen. Von der ausgezeichneten Aufnahme aus dem Jahr 1995 wissen wir, dass hier die 20 Hz-Marke mit irrem Pegel geknackt wird. Hochwertig als FLAC-Datei gerippt, vertrauten wir sie dem IT07 an.Mit welcher Energie die Headphones den markerschütternden Tiefgang der Subkontra E- Oktaven an die Trommelfelle brachten, kann man kaum beschreiben. Man muss es erlebt haben. iBassos Wunderknöpfe schaffen hier eine Kirchenatmosphäre, die ganz dicht an der Wirklichkeit liegt. Der Wahnsinn!Letztlich wird es komplex: Song Zuying, eine der berühmtesten Sängerinnen der traditionellen Vokalmusik Chinas, wird in „A Riverside Town- Jiang Cheng Ji“ vom ebenso berühmten China Philharmonic Orchestra begleitet. (Enthalten im Stockfisch-Audio-Sampler „Closer To The Music Vol. 5“) Soll die Aufnahme begeistern, muss der Schallwandler Spitzenleistungen in allen Bereichen abliefern. Andernfalls droht die Musik zu quälen.Der IT07 meisterte auch diese Aufgabe mit Bravour. Die anspruchsvolle Sopranstimme Song Zuyings, der riesige Chor, der Einsatz des Orchesters, der IT07 zeichnete das komplexe Musikgeschehen ohne die geringste Härte oder Körnigkeit bis ins Letze durch, behielt dabei konsequent die Übersicht und bildete den Konzertsaal in seinen Dimensionen absolut glaubhaft ab.Derartig livehaftig haben wir „A Riverside Town“ bisher nur an sündhaft teuren High End-Anlagen oder mit Over Ears der absoluten Spitzenklasse gehört. Wir ziehen den Hut, iBasso!Der chinesischen Klangspezialist iBasso hat mit dem „IT07“ einen In Ear- Kopfhörer im Programm, der in jeder Hinsicht begeistert. Die beiden mit Spitzentechnologie ausgestatteten Headphones zeigen sich ebenso wie das Zubehör auf höchstem Niveau gefertigt, sind edel verarbeitet und lassen sich problemlos händeln.Durch die ergonomische Form ergibt sich selbst bei Alltagsbewegungen ein hoher Tragekomfort. 15 Paar Eartips in unterschiedlichen Größen und Materialien ermöglichen dem Nutzer ein problemloses Anpassen an seine Gehörgänge.Die klangrelevanten Daten und Messwerte des IT07 sind ausgezeichnet, für beste Klangergebnisse sollte man den Kophörer jedoch mit Quellgeräten betreiben, welche potente Ausgangsstufen besitzen. Mit dem neuen iBasso DX 300-DAP angesteuert lieferte der IT07 im Test ein Klangbild, welches in allen Bereichen als highendig gelten darf.Besonders hervorzuheben sind jedoch der unglaublich tiefreichende, bestens konturierte Bass, die atemberaubende Dynamik und die enorme Detailauflösung, welche mit einer absolut sauberen, nie nervenden Höhendarstellung einhergeht.Mit diesen Eigenschaften ausgestattet, ist der iBasso IT07 zum Preis von ca. 900 Euro im Gefüge der heutigen Spitzen-In Ears schon fast als Schnäppchen zu bezeichnen.Mobile High End-Freaks sollten also nicht lange zaudern.NT Global Distribution GmbH, Bremen https://hifi-passion.de/ 899,- €Smartphone Samsung A6, DAP FiiO X3 Mk III, DAP iBasso X 300Beyerdynamic Amiron wireless (Over Ear), FiiO F9 pro (In Ear)Das sollten Sie wissen