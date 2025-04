ULBER-AUDIO mit neuem Sensations-Lautsprecher

Der SOLO-Prototyp: Das Bass-Labyrinth endete hierbei noch auf der Boxen-Rückseite, bei der marktreifen Version im unteren Bereich der Front.

Das hochwertige Terminal der SOLO

Die Chassis der SOLO sind von erlesener Qualität

Kaum ein Jahr nach der Markteinführung der wunderbaren Ñora sorgt das norddeutsche Unternehmen ULBER-AUDIO mit der SOLO für einen weiteren Paukenschlag.Lautsprecher- Ikone und ULBER-AUDIO Chefentwickler Wolfgang Stuwe greift bei dem neuen Lautsprecher wieder tief in die Kompetenzkiste und präsentiert mit der SOLO einen Schallwandler, der seinen Vorstellungen eines Lautsprechers mit "möglichst wenig Eigendarstellung" ein gutes Stück näher kommt.Beim diesjährigen Analogforum der AAA, welches am 5. und 6. April in Moers stattfindet, wird ULBER-AUDIO die SOLO einem breiten Publikum präsentieren.Nicht nur die Qualität, sondern auch der aufgerufene Preis von 7800 Euro für das Boxenpaar weist deutlich auf die High End-Ambitionen der SOLO hin.Sie ahnen es sicher schon: Die Neue ist kein Upgrade der angesehenen Ñora, sondern eine komplette Neuentwicklung, die bestenfalls einige Grundprinzipien ihrer älteren Schwester übernommen hat.So wurde die schlanke Gehäusekonstruktion mit ihren bizarren Innenversteifungen in etwa beibehalten und die Ankopplung der schweren Boden-Granitplatte über innenliegende Spikes ebenfalls nicht verändert.Auch das hochwertige Single-Wiring Terminal der aktuellen Ñora mit der schaltbaren Höhenanpassung blieb im neuen Konzept erhalten.Das war’s im Wesentlichen auch schon.Die neu geschaffene SOLO ist eine 2-Wege Box in klassischer Transmissionline-Technik, deren Bass-Labyrinth im unteren Bereich der Schallwand austritt.Um seinen Vorstellungen einer verfärbungsarmen Wiedergabe zu entsprechen, wählte Wolfgang Stuwe edelste Chassis für sein Konzept aus, welche mit außerordentlich geringen Verzerrungswerten beeindrucken.Als Hochtöner kommt eine 25 mm Beryllium-Kalotte deutscher Ingenieurskunst zum Einsatz, deren linearer, resonanzfreier Übertragungsbereich bis zu sagenhaften 40 kHz hinauf reicht.Der 17er Tief-Mitteltöner wurde in Dänemark entwickelt und glänzt mit innovativen Ansätzen, die klangschädigende Verzerrungen auf ein Minimum reduzieren.Bei niedrigen 1800 Hz trennt die neuentwickelte, verlustarme 12dB- Frequenzweiche die Arbeitsbereiche der Chassis und legt damit den Übergabepunkt in einen für die Lautsprecherchassis komfortablen Bereich.Der Impedanzverlauf liegt nach Herstellerangaben im gesamten Arbeitsbereich der Box zwischen ca. 4 Ohm und 12 Ohm und zeigt sich damit außerordentlich verstärkerfreundlich.Als Wirkungsgrad wurde uns ein Wert von ordentlichen 85 dB/W/m genannt, bei dem RMS-Verstärkerleistungen von gut 30 Watt je Stereokanal genügen, um die Maximaldynamik der Box auszureizen.Im Tieftonbereich soll die neue SOLO bis 36 Hz (bei -3dB) hinabspielen und erreicht damit einen klassenüblichen Wert.Der Autor dieser Zeilen hatte bereits die Gelegenheit, sich vom Klang der SOLO einen Eindruck zu verschaffen. Das erste Urteil lautet: Sensationell!Ein ausführlicher Test der neuen SOLO wird demnächst bei Technic3D erscheinen.



Basisdaten (Herstellerangaben)

Maße: H 107 cm, B 19 cm, T 31 cm

Gewicht: 27 kg

Nenn-impedanz: 4 Ohm (nach DIN)

Wirkungsgrad: 85 dB/W/m

Frequenzbereich: 36Hz - 40 kHz (-3dB)

Belastbarkeit: 200 Watt

Ausführungen: Echtholzfurnier oder Lackierung nach Kundenwunsch

ULBER-AUDIO, Währentruper Str. 73, 33813 Oerlinghausen7.800,- € in Furnierausführung. Lackierungen auf Anfrage gegen Aufpreis.