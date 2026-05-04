Praxistest: Röhren-Vollverstärker Line Magnetic LM 34IA

Hierbei soll auch der Frage genügend Beachtung geschenkt werden, welche Spuren der jahrelang intensive Gebrauch hinterlassen hat und ob der mit 2 x 40 Watt Sinusleistung angegebene Amp auch 5 Jahre nach seiner Markteinführung den Besten der 2000 Euro-Preisliga noch die klangliche Stirn bieten kann.
Puristisch-sinnvolle AusstattungDer LM 34IA beschränkt sich hinsichtlich seiner Ausstattung auf die Kernkompetenz als Vollverstärker und bietet neben haptischen Metall-Bedienungselementen wie Netz-Druckschalter, Quellen-Umschalter und Pegelregler auch eine rudimentäre Fernbedienung für die Steuerung von Lautstärke und Muting, ebenfalls in Vollmetall-Ausführung.
Auf der Rückseite geht's über drei vergoldete Cinch-Buchsen in die Vorverstärkersektion hinein, während die vierte (Pre In) das Quellensignal über den frontseitigen Wahlschalter direkt an die Endstufe weiterleitet.
Hierdurch wird aus dem Vollverstärker eine lupenreine Röhren-Endstufe.
Im Auslieferungszustand ist die LM 34IA-Endstufe je Stereokanal mit zwei EL 34-Endröhren bestückt, die im bewährten AB-Gegentaktprinzip (Push-Pull) arbeiten. Die beiden Endstufen werden mit den Vorstufen- / Treiber-Röhren vom Typ 12AX7 und 12AU7 angesteuert.
Rechts und links der Röhren-Anordnungen befindet sich auf der Geräte-Oberseite die Vorrichtung zur manuellen, präzise durchführbaren Ruhestromeinstellung der Endröhren.
Hiermit wendet sich Line Magnetic zweifellos an den technikbegeisterten High End-Hörer, der seine Röhrensätze, egal welcher Herkunft, immer in den optimalen Arbeitszustand versetzen möchte.
Da ein Umschalter sogar den Wechsel des Röhrentyps von EL 34 zu KT 88 u.Ä. ermöglicht, ist die Justiereinrichtung ein echtes Schmankerl für jeden Röhrenliebhaber.
Gestaltung und Ausführung mit BestnotenWie schon der kleinere Bruder LM-84IA, besticht auch der LM-34IA nicht nur durch ein zeitlos-funktionales Design, sondern beeindruckt den Betrachter überdies mit einer außergewöhnlich wertigen Anmut.
Das äußerst stabile Verstärker-Gehäuse wurde aus 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und trägt eine 8 mm dicke Alu-Frontplatte.
Optisch überzeugend wurden Netztrafo und Ausgangsübertrager in exakt gleicher Größe hergestellt und im hinteren Bereich der Chassis-Oberseite angeordnet.
Der aufsteckbare Stahl-Schutzkäfig passt millimetergenau und erfüllt seine Aufgabe bestens.
So ausgestattet bringt der 377 x 345 x 190 (BxTxH / mm) große Verstärkerbolide etwa 21 kg auf die Waage.
Schauen wir auf die Details.
Sämtliche Bedienungselemente sind von allerbester Qualität und geben nicht den geringsten Anlass zur Kritik. Das gilt insbesondere auch für die Lautsprecherklemmen, welche 4 mm Bananas satt gleitend aufnehmen, aber auch Kabelenden großer Querschnitte kontaktsicheren Halt geben.
Neben der hohen Bauteil-Qualität stellt sich die gesamte äußere Verarbeitung des LM 34IA ausgezeichnet dar und lässt selbst sehr kritischen Augen und Händen kaum eine Erfolgs-Chance.
Schaut man nach Öffnen des Bodendeckels ins Innere des Amps, bekommt die Begeisterung für die Ausgestaltung einen weiteren Schub: Die Realisierung des kompletten Verstärker-Bereichs wurde in handwerklich anspruchsvoller Freiverdrahtung wie aus dem Lehrbuch durchgeführt.
Daneben lassen Leitungsführung und Bauteilqualität das Herz des Betrachters höherschlagen. Was aber noch mehr erstaunt, ist, dass der Innenraum auch nach drei Jahren intensiven Gebrauchs nicht die geringsten Spuren von Alterung aufweist.
Einfaches Handling mit bester FunktionssicherheitEs ist wahrlich eine haptische Freude, den LM 34IA zu bedienen. Auch nach hundertfacher Betätigung rastet der Netzschalter weiterhin sauber ein und aus, der Quellenschalter verrichtet stoisch seien Dienst mit einem satten Umschaltgeräusch und der Pegelregler reagiert nach wie vor präzise und mit dem richtigen Drehwiderstand. So muss es sein!
Die griffigen Lautsprecherklemmen liegen zwar etwas eng beieinander, erfordern aber nur moderate Fingerkräfte beim Befestigen selbst stattlicher Kabelenden.
Eine kontrastreich-deutliche Beschriftung erleichtert überdies den sicheren Anschluss aller Verbindungen.
Die wertige Fernbedienung gestattet leider nur die Steuerung der Lautstärke und des Mutings. Zur Umschaltung der Eingänge muss man sich also zum Gerät begeben.
Dafür lässt sich der Lautstärkepegel mit den Metalltasten der Fernbedienung auch noch nach Jahren des Gebrauchs sehr präzise verändern.
Wie schon der kleine Geräte-Bruder, weist auch der LM34IA eine unschöne Besonderheit auf: Befindet sich der Verstärker im Mute-Modus und wird mit dem Netzschalter abgeschaltet, so ertönt für einen Augenblick die stummgeschaltete Musik in der vorher eingestellten Lautstärke.
Es ist hierbei also ratsam, vor dem Abschalten den Pegelregler auf Null zu drehen.
Für die umfassende, detaillierte Anleitung (PDF in Englisch), welche man auf der Herstellerseite im Netz findet, gibt es letztlich aber ein Sonderlob.
Insgesamt zeigt sich das Handling also mit viel Licht und ein Wenig Schatten, die Funktionssicherheit präsentiert sich dagegen auch nach jahrelangem Gebrauch absolut top!
Klangrelevante Messwerte ohne Fehl und TadelLine Magnetic beziffert die Ausgangsleistung mit 40 Watt pro Kanal. Wir haben die Leistungsmessungen für den 4-Ohm und den 8-Ohm Ausgang getrennt, und mit unterschiedlichen Lastwiderständen durchgeführt.
RMS (Sinus)-Leistung des jeweiligen 4-Ohm-Ausgangs bei K = 1 % (Klirr):
- 3 Ohm Last: Pmax = 37 Watt
- 4 Ohm Last: Pmax = 39 Watt
- 8 Ohm Last: Pmax = 30 Watt
RMS (Sinus)-Leistung des jeweiligen 8-Ohm-Ausgangs bei K = 1 % (Klirr):
- 3 Ohm Last: Pmax = 30 Watt
- 4 Ohm Last: Pmax = 41 Watt
- 8 Ohm Last: Pmax = 45 Watt
Auswertung: Der 8-Ohm Ausgang liefert tendenziell die etwas größere Leistung, der 4-Ohm-Ausgang zeigt sich jedoch laststabiler. Niederohmige Lautsprecher mit kritischer Minimalimpedanz sollten deshalb am 4 Ohm-Ausgang betrieben werden.
Der 8-Ohm Ausgang eignet sich dagegen eher für Lautsprecher mit Impedanzen oberhalb von 4 Ohm ohne kritische Einbrüche.
Röhrenamp-typisch ist der Ausgangswiderstand des Verstärkers recht hoch.
- 8 Ohm-Ausgang: Ra = 7,1 Ohm (bei 1kHz)
- 4 Ohm-Ausgang: Ra = 3,6 Ohm (bei 1kHz)
Dies führt zu Dämpfungsfaktoren, die bei beiden Ausgängen etwa D=1 betragen, also sehr niedrig sind. Damit sich die geringen Dämpfungsfaktoren nicht negativ auf den Klang auswirken, empfehlen sich für den Line Magnetic Amp Schallwandler, deren Impedanz weitgehend flach verläuft.
Gewisse Impedanzschwankungen (etwa bis zum 4 -fachen Wert der Nennimpedanz „nach oben“) wirken sich bei einem Dämpfungsfaktor von D=1 aber kaum den Lautsprecherklang aus.
Der Frequenzbereich des LM 34IA verläuft linealglatt und erreicht bei 4 Hz und 60 kHz mit einem Pegelabfall von 3 dB jeweils seine Grenze. Somit überragt der Wiedergabebereich des Verstärkers das menschliche Hörvermögen um ein Vielfaches.
Sehr gutmütig und auf niedrigem Niveau zeigt sich das Verzerrungs-Verhalten. Auch dies ein klarer Hinweis auf ein hohes Maß an klanglicher Potenz.
Überaus erfreulich auch, dass Eigengeräusche (Brummen, Rauschen) vernachlässigbar gering ausfallen. Messwerte von durchschnittlich 89 dB für den sog. Geräuschspannungsabstand aller geregelten Eingänge unterstreichen die in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse.
Klangliches HighlightMan spendiere dem LM 34IA ein hochwertiges Netzkabel und eine dynamisch-offen agierende Lautsprecherleitung, und er läuft zu klanglicher Hochform auf.
Mit einem Röhren-Upgrade von EL34 zu 6550 gewinnt der Amp darüber hinaus sogar noch leicht an Autorität und Ausdruckskraft.
Bei unseren Lautsprecher-Tests greifen wir immer wieder auf den Line Magnetic zurück. Keine Wunder, denn der Amp verkörpert an den allermeisten Lautsprechern klangliche Tugenden, die man sonst eher von Verstärker-Boliden kennt, die preislich in deutlich höheren Regionen angesiedelt sind.
Doch was prägt eigentlich den Klangcharakter des LM-34IA?
Zunächst fällt das lebendige, anspringend-plastische Mittelton-Spektrum auf, welches Gesangsstimmen ein hohes Maß an Ausdruck und Körper verleiht und Instrumente mit reichen Klangfarben leuchten lässt.
Darüber hinaus setzt der Verstärker Impulsive Klangereignisse - etwa das Anreißen einer Gitarrensaite - unmittelbar und mit beeindruckender Schnellkraft um.
Im Bassbereich überzeugt der LM-34IA durch ein stabiles Fundament mit beeindruckend guter Struktur und einem für Röhrenamps erstaunlichen Tiefgang.
Das Gesamtklangbild präsentiert sich entsprechend kraftvoll - dynamisch, zugleich klar konturiert, fein differenziert und ausgesprochen natürlich.
Die Höhen werden sauber gezeichnet und bleiben selbst bei hohen Pegeln frei von jeglicher Schärfe.
Diesen am audiophilen Ideal orientierten Klangcharakter offenbarte der LM 34IA nicht nur an unserer Referenzbox, der Ulber Audio Ñora, sondern zeigte seine Handschrift auch bei zahlreichen Lautsprechern vergangener Tests.
In der Summe kommt der LM 34IA damit der Vorstellung eines audiophil agierenden, universell einsetzbaren Vollverstärkers sehr nahe. Durch seine charmant-agile Art dürfte er so manch einen Lautsprecher aus dem Dornröschenschlaf erwecken.
FazitDer Röhrenvollverstärker LM 34IA des chinesischen High End-Produzenten Line Magnetic erwies sich im Langzeit-Praxistest als unverwüstlich und glänzt nicht nur mit außergewöhnlich guten Klangeigenschaften, sondern auch durch eine ausgezeichnete Aufbau- und Verarbeitungsqualität.
Bei der Ausstattung verzichtet Line Magnetic auf Beigaben und konzentriert sich auf die Kernaufgaben eines Vollverstärkers.
Wenngleich der Bedienkomfort mit der super ausgeführten Vollmetall-Fernbedienung etwas eingeschränkt ausfällt, zeigt sich das Handling im HiFi-Alltag absolut problemlos.
Obwohl der Dämpfungsfaktor röhrenamp-typisch gering ist, harmoniert der LM 34 IA mit den allermeisten von uns getesteten Lautsprechern sehr gut und verhalf ihnen durch seine agil-transparente Spielweise oftmals zu audiophilen Höhenflügen.
Klanglich wie ausführungstechnisch gehört der Line Magnetic LM 34IA zweifellos zur Spitzengruppe seiner Preisklasse.
Test-Equipment:
- Plattenspieler: Rega P6/ Musical Fidelity V90 LPS
- Streamer/ CD Player: WiiM Ultra/ Oppo BDP 95
- Lautsprecher: Ulber-Audio „Ñora“ (Referenzbox) und Diverse
- Lautsprecherkabel: reson „single solid core“
- Netzkabel: Mudra Audio Signature HP2
Technische Daten und Anleitung:
https://www.line-magnetic.eu/products-line-magnetic-en/line-magnetic-en/integrated-tube-amplifier-line-magnetic-en/lm-34ia-integrated-tube-amplifier-push-pull-el34-class-ab-2x40w-detail.html
Aktueller Preis: ca. 2300,- € (Stand: März 2026)
EU-Vertrieb: https://www.line-magnetic.eu/index.html
Verkauf: Über den einschlägigen Fachhandel
BewertungDas sollten Sie wissen:
- Alle Bewertungen orientieren sich ausschließlich am Qualitäts-Optimum der jeweiligen Produktgruppe (hier: Röhren-Vollverstärker mittlerer Leistung) und stehen nicht in Relation zum Preis.
- Die Preis-Leistungsbewertung wird gesondert erstellt und berücksichtigt neben der Produktqualität auch Ausstattungsumfang und besondere Produktmerkmale.
- Die Klangbewertung wurde mit dem o.g. Test-Equipment durchgeführt